В Україні арештували активи Brocard





Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.



Як зазначає Тетяну Володіну, якій належить мережа Brocard через кіпрську компанію «Інденон Холдинг Лімітед», а в росії жінка володіє мережею «Л'Етуаль».



Подільський районний суд Києва вже арештовував 100% корпоративних прав мережі з продажу косметики Brocard.



«Корпоративні права – 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тисяча гривень, понад 700 тисяч одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у розмірі понад 420 мільйонів гривень арештовано за ініціативи Бюро економічної безпеки України», – сказано у повідомленні.



Основний вид діяльності цих компаній – імпорт косметичних засобів та парфумів, які надалі реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет.



Аналітики департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.



«Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 мільйонів гривень», – зауважили у бюро.



Детективи БЕБ у справі провели обшуки офісних та складських приміщень компаній та, як повідомляється, вилучили необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тисяч одиниць.



Досудове розслідування ведеться у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бюро економічної безпеки арештувало активи, 420 мільйонів гривень та понад 700 тисяч товарів компаній відомої російської бізнесвумен, що займаються імпортом косметичних засобів та парфумів.Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.Як зазначає УНН , йдеться про, якій належить мережа Brocard через кіпрську компанію «Інденон Холдинг Лімітед», а в росії жінка володіє мережею «Л'Етуаль».Подільський районний суд Києва вже арештовував 100% корпоративних прав мережі з продажу косметики Brocard.«Корпоративні права – 100% часток статутного капіталу двох суб’єктів господарювання на суму 881 тисяча гривень, понад 700 тисяч одиниць продукції та кошти, які знаходяться на банківських рахунках, у розмірі понад 420 мільйонів гривень арештовано за ініціативи Бюро економічної безпеки України», – сказано у повідомленні.Основний вид діяльності цих компаній – імпорт косметичних засобів та парфумів, які надалі реалізуються гуртом та в роздріб через мережу магазинів та Інтернет.Аналітики департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ встановили порушення службовими особами цих товариств вимог податкового, валютного та іншого законодавства України.«Загальна сума податків, що не надійшла до Державного бюджету від діяльності підприємств становить понад 50 мільйонів гривень», – зауважили у бюро.Детективи БЕБ у справі провели обшуки офісних та складських приміщень компаній та, як повідомляється, вилучили необліковані товарно-матеріальні цінності у кількості понад 700 тисяч одиниць.Досудове розслідування ведеться у кримінальному провадженні за ознаками умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

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