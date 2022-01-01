Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає





Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на прес-конференції у Женеві, повідомляє



"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія не надає доступа до українських військовополонених, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на прес-конференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle. "Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію