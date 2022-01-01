Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає
Сьогодні, 19:00
Росія не надає доступа до українських військовополонених, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.
Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на прес-конференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.
"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.
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Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер на прес-конференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.
"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.
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