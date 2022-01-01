Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає

Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає
Росія не надає доступа до українських військовополонених, які перебувають на її території та на окупованих нею територіях України.

Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на прес-конференції у Женеві, повідомляє Deutsche Welle.

"Ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур та фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", - заявила Богнер.

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Теги: полонені, Росія, Україна
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