Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
У Луцьку 10 вересня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.

Про це повідомили Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 11°С до 16°С.

У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали кількість російських військ на лінії фронту
Сьогодні, 20:25
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували
Сьогодні, 20:17
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова зросла
Сьогодні, 19:26
Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 вересня
08 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 вересня
07 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 7 вересня
06 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
05 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали кількість російських військ на лінії фронту
Сьогодні, 20:25
 0
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували
Сьогодні, 20:17
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу центру Харкова зросла
Сьогодні, 19:26
 0
Полонених українських військових катують, доступу до них Росія не дає
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8