Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня





Про це повідомили Sinoptik.



Температура повітря підніметься від 11°С до 16°С.



У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 10 вересня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.Про це повідомили Sinoptik.Температура повітря підніметься від 11°С до 16°С.У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ.Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.

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