Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 10 вересня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі очікується дрібний дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися.
Про це повідомили Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 11°С до 16°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це повідомили Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 11°С до 16°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 12-17° тепла.
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