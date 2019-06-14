Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували
Сьогодні, 20:17
Станом на 19:30 9 вересня представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для проїзду вантажними транспортними засобами.
Про це повідомили на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
Черга наразі складає:
⁃ на виїзд з України - 2800 вантажівок;
⁃ на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.
Нагадаємо, у понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.
Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".
Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".
Згодом стало відомо, що Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.
Черга наразі складає:
⁃ на виїзд з України - 2800 вантажівок;
⁃ на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.
Нагадаємо, у понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.
Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".
Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".
Згодом стало відомо, що Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Назвали кількість російських військ на лінії фронту
Сьогодні, 20:25
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували
Сьогодні, 20:17
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
Сьогодні, 20:00
Медіа