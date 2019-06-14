Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували

Станом на 19:30 9 вересня представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для проїзду вантажними транспортними засобами.Про це повідомили на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.Черга наразі складає:⁃ на виїзд з України - 2800 вантажівок;⁃ на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.Нагадаємо, у понеділокна кордоні з Україною.Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".Згодом стало відомо, що