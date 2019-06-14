Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували

Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблокували
Станом на 19:30 9 вересня представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для проїзду вантажними транспортними засобами.

Про це повідомили на офіційній сторінці Волинської митниці у фейсбуці.

Черга наразі складає:

⁃ на виїзд з України - 2800 вантажівок;
⁃ на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.

Нагадаємо, у понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.

Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".

Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".

Згодом стало відомо, що Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

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Теги: Ягодин, митниця, пункт пропуску, Польща
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