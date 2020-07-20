Польські далекобійники заблокували дорогу до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ

Польські далекобійники заблокували дорогу до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ
З польської сторони пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин польські перевізники розпочали протест і заблокували рух на трасі, яка веде до кордону. Вони вимагають пришвидшити огляд вантажу і прискорити пропуск автомобілів через кордон.

Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Dziennik Wschodni. Акція триватиме щонайменше добу.

Любельська поліція повідомляє, що національна дорога №12 від 10 ранку 5 вересня перекрита в обох напрямках.

«Сьогодні у селі Бердище, що в районі прикордонного переходу в Дорогуську, розпочалася акція протесту перевізників. Дорога тут перекрита. Учасники паркували тягачі на смузі, що веде до Хелма. Поліцейські охороняють хід акції та дбають про безпеку учасників», – повідомляє польська поліція.

RMF24 зазначає, що перевізники вимагають повернення з України порожніх вантажівок окремою смугою без черг; запровадження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю; відновлення дозволів для українських перевізників.

Представниця міської комендатури поліції в Хелмі Ева Чиж розповіла, що наразі на перетині кордону стоять понад 20 вантажівок, тягачів без напівпричепів.

У Генеральній дирекції національних доріг і автострад Польщі уточнили, що наразі доступ до пункту пропуску можливий по під’їзній дорозі, паралельній до основної.

Великі черги вантажівок на українській стороні пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на в’їзд у Польщу утворюються вже кілька тижнів. До вихідних у черзі було понад 2,7 тисячі транспортних засобів.

Волинська митниця просить міжнародних перевізників на часі використовувати альтернативні "Ягодину" шляхи експорту продукції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дорогуськ-Ягодин, польські далекобійники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
Lifecell запустив послугу дзвінків через Wi-Fi у тестовому режимі
Сьогодні, 19:30
Польські далекобійники заблокували дорогу до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ
Сьогодні, 19:00
Російські окупанти відключили Каховську ГЕС: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:36
Підліток з Волині розробив систему відстеження безпілотників. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО Через волинський пункт пропуску в Україну хотіли завезти крадену іномарку. ФОТО
20 липень, 2020, 22:20
На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців, які хочуть повернутися додому. ВІДЕО На кордоні з Польщею застрягли тисячі українців, які хочуть повернутися додому. ВІДЕО
27 березень, 2020, 12:32
На Волинь їхав австрієць, якого підозрюють у вбивстві полонених у «ДНР». ОНОВЛЕНО На Волинь їхав австрієць, якого підозрюють у вбивстві полонених у «ДНР». ОНОВЛЕНО
01 травень, 2017, 22:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
Lifecell запустив послугу дзвінків через Wi-Fi у тестовому режимі
Сьогодні, 19:30
 0
Польські далекобійники заблокували дорогу до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ
Сьогодні, 19:00
 0
Російські окупанти відключили Каховську ГЕС: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:36
 0
Підліток з Волині розробив систему відстеження безпілотників. ФОТО
Сьогодні, 18:10
 0
Медіа
відео
1/8