Польські далекобійники заблокували дорогу до пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ





Про це повідомляє



Любельська поліція повідомляє, що національна дорога №12 від 10 ранку 5 вересня перекрита в обох напрямках.



«Сьогодні у селі Бердище, що в районі прикордонного переходу в Дорогуську, розпочалася акція протесту перевізників. Дорога тут перекрита. Учасники паркували тягачі на смузі, що веде до Хелма. Поліцейські охороняють хід акції та дбають про безпеку учасників», – повідомляє польська поліція.



RMF24 зазначає, що перевізники вимагають повернення з України порожніх вантажівок окремою смугою без черг; запровадження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю; відновлення дозволів для українських перевізників.



Представниця міської комендатури поліції в Хелмі Ева Чиж розповіла, що наразі на перетині кордону стоять понад 20 вантажівок, тягачів без напівпричепів.



У Генеральній дирекції національних доріг і автострад Польщі уточнили, що наразі доступ до пункту пропуску можливий по під’їзній дорозі, паралельній до основної.



Великі черги вантажівок на українській стороні пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на в’їзд у Польщу утворюються вже кілька тижнів. До вихідних у черзі було понад 2,7 тисячі транспортних засобів.



Волинська митниця просить міжнародних перевізників на часі використовувати альтернативні "Ягодину" шляхи експорту продукції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З польської сторони пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин польські перевізники розпочали протест і заблокували рух на трасі, яка веде до кордону. Вони вимагають пришвидшити огляд вантажу і прискорити пропуск автомобілів через кордон.Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на Dziennik Wschodni. Акція триватиме щонайменше добу.Любельська поліція повідомляє, що національна дорога №12 від 10 ранку 5 вересня перекрита в обох напрямках.«Сьогодні у селі Бердище, що в районі прикордонного переходу в Дорогуську, розпочалася акція протесту перевізників. Дорога тут перекрита. Учасники паркували тягачі на смузі, що веде до Хелма. Поліцейські охороняють хід акції та дбають про безпеку учасників», – повідомляє польська поліція.RMF24 зазначає, що перевізники вимагають повернення з України порожніх вантажівок окремою смугою без черг; запровадження цілодобового фітосанітарного та ветеринарного контролю; відновлення дозволів для українських перевізників.Представниця міської комендатури поліції в Хелмі Ева Чиж розповіла, що наразі на перетині кордону стоять понад 20 вантажівок, тягачів без напівпричепів.У Генеральній дирекції національних доріг і автострад Польщі уточнили, що наразі доступ до пункту пропуску можливий по під’їзній дорозі, паралельній до основної.Великі черги вантажівок на українській стороні пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на в’їзд у ПольщуДо вихідних у черзі було понад 2,7 тисячі транспортних засобів.Волинська митниця просить міжнародних перевізників на часі використовувати альтернативні "Ягодину" шляхи експорту продукції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію