Підліток з Волині розробив систему відстеження безпілотників. ФОТО

Максим Шумаков розробив систему відстеження переміщення безпілотників. Він отримав всеукраїнське визнання за унікальний винахід. У 16 років хлопець зумів здивувати наукове співтовариство.



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Максим надавав перевагу програмуванню. У 9 класі педагог Фелікс Костукевич звернув увагу, що учень також захоплювався й фізикою.



Паралельно з цим Максим відвідував й Малу академію наук. Саме у навчальній установі й відбулася його перша робота над винаходом. У 10 класі він складав апарат із системи датчиків та відеокамери.



У закладі здивувалися результатами. Вчителі зазначили, що інших таких же розробок в Україні не виготовляли. Система здатна працювати і для наземних безпілотних апаратів. Розробники вирішили орієнтувались на БЛА. На момент роботи над винаходом ситуація на лінії фронту залишалася складною, тому фахівці вирішили зосередитися над реалізацією проєкту.



Студент на канікулах відвідує свого першого вчителя у Кнігинівському ліцеї. Саме у цьому закладі Максим отримав необхідні знання.



Пристрої такого формату використовують під час рятувальних операцій для пошуку травмованих та поранених, а також у наукових дослідженнях. Також БЛА застосують для фотографування та відеозйомки об’єктів під час військових дій.



У сільському господарстві також винахід може стати у пригоді. У багатьох європейських країнах, США та Японії використання дронів під час посівної дуже швидко стало зручним і корисним інструментом не лише для обприскування, але й для моніторингу ґрунту та посівів. Завдяки цьому машина, яка використовується для обприскування кукурудзи, здатна виконати завдання на локації 11 га на полях. На це витрачається орієнтовно години. Загалом під час польоту дрон міг одночасно виконати завдання на відстані у 80 га поля. Ймовірно, у майбутньому й винахід Максима може виявитися корисним у галузі.



Рівень собівартості винаходу на момент створення складала 30 доларів. На кількох всеукраїнських конкурсах відвідувачі змогли ознайомитися з апаратом. Винахід все ж юний науковець не запатентував.



Пристрій після відповідних досліджень в лабораторії Українського католицького університету. Максим й надалі працює над удосконаленням проєкту. Паралельно хлопець розробляє та вдосконалює чотирьохбітний процесор.



Після українського університету юний винахідник має намір навчатися за кордоном. Його мрія – ступінь доктора наук. Він працювати планує в Україні.

Сам Максим зазначив, що пристрій для відстеження відповідних перешкод для безпілотників дозволяє дрону успішно повернутися до місця запуску. Навіть у разі, якщо ворог почне “глушити” його засобами радіоелектронної боротьби, техніка зможе без пошкоджень оперативно дістатися відповідної точки координат.



Юний винахідник закликав суспільство звернути увагу на нові технології, адже саме такі засоби допомагають українським військовим рятувати життя та захищатися від російських загарбників. Нова система дозволяє дрону повернутися навіть, коли заглушені системи GPS, Wi-Fi чи інші функції. Фахівець використав алгоритм, який дозволяє визначати перешкоди в реальному часі. Функціонал запам’ятовує траєкторію польоту. Саме за нею безпілотник може повернутися у зворотньому напрямку.



Винаходом зацікавилися представники української армії. В умовах протистояння масштабному вторгненню російських військ підрозділам потрібна якомога більша кількість безпілотників. Саме дрони дозволяють отримати якісні розвідувальні дані та інформацію щодо перебування російських загарбників на тимчасово окупованій українській території.

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