Луцький волонтерський штаб порахував, скільки мінімально коштує одягнути 1 бійця. ВІДЕО





Відпоівідне відео вони опублікували в YouTube.



"Зрозуміли, що «збір на тактичну амуніцію» звучить доволі абстрактно, тому зняли для вас відео, щоб показати необхідний мінімум для ОДНОГО бійця", - повідомили у штабі.



Збір на тактичне спорядження



Отже:



- берці - 2200 грн

- убакс (штани. куртка. пояс) - 3500 грн

- плитоноска - 5160 грн

- бронеплити - 8000 грн

- рпс - 2494 грн

- наколінники - 860 грн

- рукавиці - 860 грн

- кепка - 250 грн

- каска - 12000 грн

- підсум.на аптечку - 400 грн

- ціна на орієнтовний вміст аптечки - 7200 грн

- наплічник - 2600 грн



Загалом - 44 664 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський штаб АНГАР порахував мінімально скільки треба, щоб одягнути одного бійця.Відпоівідне відео вони опублікували в YouTube."Зрозуміли, що «збір на тактичну амуніцію» звучить доволі абстрактно, тому зняли для вас відео, щоб показати необхідний мінімум для ОДНОГО бійця", - повідомили у штабі.Збір на тактичне спорядження триває Отже:- берці - 2200 грн- убакс (штани. куртка. пояс) - 3500 грн- плитоноска - 5160 грн- бронеплити - 8000 грн- рпс - 2494 грн- наколінники - 860 грн- рукавиці - 860 грн- кепка - 250 грн- каска - 12000 грн- підсум.на аптечку - 400 грн- ціна на орієнтовний вміст аптечки - 7200 грн- наплічник - 2600 грнЗагалом - 44 664 грн.

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