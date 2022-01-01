Луцький волонтерський штаб порахував, скільки мінімально коштує одягнути 1 бійця. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
Волонтерський штаб АНГАР порахував мінімально скільки треба, щоб одягнути одного бійця.
Відпоівідне відео вони опублікували в YouTube.
"Зрозуміли, що «збір на тактичну амуніцію» звучить доволі абстрактно, тому зняли для вас відео, щоб показати необхідний мінімум для ОДНОГО бійця", - повідомили у штабі.
Збір на тактичне спорядження триває.
Отже:
- берці - 2200 грн
- убакс (штани. куртка. пояс) - 3500 грн
- плитоноска - 5160 грн
- бронеплити - 8000 грн
- рпс - 2494 грн
- наколінники - 860 грн
- рукавиці - 860 грн
- кепка - 250 грн
- каска - 12000 грн
- підсум.на аптечку - 400 грн
- ціна на орієнтовний вміст аптечки - 7200 грн
- наплічник - 2600 грн
Загалом - 44 664 грн.
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Відпоівідне відео вони опублікували в YouTube.
"Зрозуміли, що «збір на тактичну амуніцію» звучить доволі абстрактно, тому зняли для вас відео, щоб показати необхідний мінімум для ОДНОГО бійця", - повідомили у штабі.
Збір на тактичне спорядження триває.
Отже:
- берці - 2200 грн
- убакс (штани. куртка. пояс) - 3500 грн
- плитоноска - 5160 грн
- бронеплити - 8000 грн
- рпс - 2494 грн
- наколінники - 860 грн
- рукавиці - 860 грн
- кепка - 250 грн
- каска - 12000 грн
- підсум.на аптечку - 400 грн
- ціна на орієнтовний вміст аптечки - 7200 грн
- наплічник - 2600 грн
Загалом - 44 664 грн.
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