Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО

Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Лапароскоп благодійники церкви "Асамблея Бога" придбали та привезений до України за підтримки друзів та партнерів з Нідерландів. З початку війни вони допомагали гуманітарною допомогою переселенцям в церкві.

Про це повідомляють благодійники.

Комплектувальні для приладу, яких не вистачає придбають за рахунок фінансів церкви «Асамблея Бога». Вона активно контактує з медичними установами, а саме Волинському обласному госпіталю ветеранів війни допомагала неодноразово.

Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО

Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО

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Теги: благодійники, Волинь, госпіталь, «Асамблея Бога»
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Коментарі 1
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бв....потрібно нове обладнання купляти...
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