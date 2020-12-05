Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО

Лапароскоп благодійники церкви "Асамблея Бога" придбали та привезений до України за підтримки друзів та партнерів з Нідерландів. З початку війни вони допомагали гуманітарною допомогою переселенцям в церкві.Про це повідомляють благодійники.Комплектувальні для приладу, яких не вистачає придбають за рахунок фінансів церкви «Асамблея Бога». Вона активно контактує з медичними установами, а саме Волинському обласному госпіталю ветеранів війни допомагала неодноразово.Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.