Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Сьогодні, 17:07
Лапароскоп благодійники церкви "Асамблея Бога" придбали та привезений до України за підтримки друзів та партнерів з Нідерландів. З початку війни вони допомагали гуманітарною допомогою переселенцям в церкві.
Про це повідомляють благодійники.
Комплектувальні для приладу, яких не вистачає придбають за рахунок фінансів церкви «Асамблея Бога». Вона активно контактує з медичними установами, а саме Волинському обласному госпіталю ветеранів війни допомагала неодноразово.
Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.
Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.
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Про це повідомляють благодійники.
Комплектувальні для приладу, яких не вистачає придбають за рахунок фінансів церкви «Асамблея Бога». Вона активно контактує з медичними установами, а саме Волинському обласному госпіталю ветеранів війни допомагала неодноразово.
Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.
Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.
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Коментарі 1
бв....потрібно нове обладнання купляти...
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