На ЗАЕС відключили останню лінію, що з’єднувалася з енергосистемою України





Про це повідомляє



Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.



Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.



Енергоатом зазначає, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС.



Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь, а також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли росіянами Запорізької АЕС, була відімкнена остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ТЕС із енергосистемою України.Про це повідомляє Енергоатом Сьогодні, 5 вересня 2022 року, внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.Енергоатом зазначає, що протягом останніх трьох діб російські окупаційні війська інтенсивно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС.Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗаТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь, а також пошкоджений АТ 750/330 кВ ЗАЕС.

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