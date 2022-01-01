У волинській 100-ій бригаді тероборони служить «Депутат» з 24-річним військовим стажем
Сьогодні, 15:37
У волинській 100-ій бригаді тероборони служить лейтенант Станіслав з 24-річним військовим стажем. За плечами цього чоловіка чотири ротації у зону проведення АТО/ООС.
Про це розповіли на Fаcebook-сторінці 100-ої окремої бригади територіальної оборони Волині.
Чоловік має позивний "Депутат". Упродовж двох десятиліть чоловік служив на сержантських посадах – пройшовши увесь шлях від солдата до старшого прапорщика. І лише потім атестувався на офіцерську посаду з присвоєнням первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Він також розповів історію свого позивного.
«Під час мого перебування на Сході якось трапився курйозний випадок. Приїхав я в якихось справах на бойові позиції сусіднього підрозділу – а там якраз чекали делегацію депутатів Верховної Ради. І командирові того підрозділу та його підлеглим я здався схожим на одного з тих нардепів (сміється). Як я потім не відбивався, але позивного «Депутат» позбутися так і не вдалося – приклеїлося до мене те «депутатство» намертво…», – розповідає пан Станіслав.
У чоловіка служить рідний брат та дружина. Вдома на подружжя чекає семирічна донечка. Боєць стверджує, що точно знає, що війна закінчиться перемогою України.
"Ми, українці, маємо в серцях і душах усе необхідне для досягнення цієї мети. Найперше – феноменальну здатність консолідуватися у найтяжчі часи. Тож усе просто мусить бути Україна!", – говорить Станіслав.
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Про це розповіли на Fаcebook-сторінці 100-ої окремої бригади територіальної оборони Волині.
Чоловік має позивний "Депутат". Упродовж двох десятиліть чоловік служив на сержантських посадах – пройшовши увесь шлях від солдата до старшого прапорщика. І лише потім атестувався на офіцерську посаду з присвоєнням первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Він також розповів історію свого позивного.
«Під час мого перебування на Сході якось трапився курйозний випадок. Приїхав я в якихось справах на бойові позиції сусіднього підрозділу – а там якраз чекали делегацію депутатів Верховної Ради. І командирові того підрозділу та його підлеглим я здався схожим на одного з тих нардепів (сміється). Як я потім не відбивався, але позивного «Депутат» позбутися так і не вдалося – приклеїлося до мене те «депутатство» намертво…», – розповідає пан Станіслав.
У чоловіка служить рідний брат та дружина. Вдома на подружжя чекає семирічна донечка. Боєць стверджує, що точно знає, що війна закінчиться перемогою України.
"Ми, українці, маємо в серцях і душах усе необхідне для досягнення цієї мети. Найперше – феноменальну здатність консолідуватися у найтяжчі часи. Тож усе просто мусить бути Україна!", – говорить Станіслав.
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