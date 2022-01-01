У волинській 100-ій бригаді тероборони служить «Депутат» з 24-річним військовим стажем





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Чоловік має позивний "Депутат". Упродовж двох десятиліть чоловік служив на сержантських посадах – пройшовши увесь шлях від солдата до старшого прапорщика. І лише потім атестувався на офіцерську посаду з присвоєнням первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Він також розповів історію свого позивного.



«Під час мого перебування на Сході якось трапився курйозний випадок. Приїхав я в якихось справах на бойові позиції сусіднього підрозділу – а там якраз чекали делегацію депутатів Верховної Ради. І командирові того підрозділу та його підлеглим я здався схожим на одного з тих нардепів (сміється). Як я потім не відбивався, але позивного «Депутат» позбутися так і не вдалося – приклеїлося до мене те «депутатство» намертво…», – розповідає пан Станіслав.



У чоловіка служить рідний брат та дружина. Вдома на подружжя чекає семирічна донечка. Боєць стверджує, що точно знає, що війна закінчиться перемогою України.



"Ми, українці, маємо в серцях і душах усе необхідне для досягнення цієї мети. Найперше – феноменальну здатність консолідуватися у найтяжчі часи. Тож усе просто мусить бути Україна!", – говорить Станіслав.

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