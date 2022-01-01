Окупанти з «Ураганів» обстріляли Дніпропетровщину: загинула жінка, є поранені

Окупанти з «Ураганів» обстріляли Дніпропетровщину: загинула жінка, є поранені
Російські окупанти вдень 5 вересня із «Ураганів» обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. В результаті загинула жінка, троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова військової адміністрації області Валентин Резніченко.

«Після обіду росіяни двічі скерували свої «Урагани» на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані», – написав він.

Крім того, у місті пошкоджено газовод – сталася пожежа.

У Зеленодольську пошкоджено виробничі будівлі підприємства, але люди не постраждали.

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Теги: Урагани, Дніпропетровщина, обстріли, Росія
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