Окупанти з «Ураганів» обстріляли Дніпропетровщину: загинула жінка, є поранені





Про це Валентин Резніченко.



«Після обіду росіяни двічі скерували свої «Урагани» на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані», – написав він.



Крім того, у місті пошкоджено газовод – сталася пожежа.



У Зеленодольську пошкоджено виробничі будівлі підприємства, але люди не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вдень 5 вересня із «Ураганів» обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. В результаті загинула жінка, троє людей отримали поранення.Про це повідомив голова військової адміністрації області«Після обіду росіяни двічі скерували свої «Урагани» на Криворізький район. В Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені. Всі вони у лікарні у тяжкому стані», – написав він.Крім того, у місті пошкоджено газовод – сталася пожежа.У Зеленодольську пошкоджено виробничі будівлі підприємства, але люди не постраждали.

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