Волинянин Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу серед юніорів і молоді з веслування на байдарках та каное в Угорщині.



Про це



Цьогорічні чемпіони Європи Артем Четвертак із Запорізької області і волинянин Павло Борсук додали своєї колекції «срібло» чемпіонату світу.



Вони лише 0,07 секунди програли бронзовим призерам «дорослого» Євро угорському екіпажу Адольф/ Фейєш.



"Часові показники на рівні кращих майстрів планети. Напевно, одна з найяскравіших гонок. Українці потужно стартували, вийшли вперед десь на корпус, потім угорці наздогнали, але й тут наш екіпаж знайшов, чим відповісти. Все вирішувалося у фінішному створі, де суперник був трохи швидше", - йдеться у повідомленні.



Павло Борсук змагався у категорії молодь на дистанції С-2 1000 метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельчанинздобув «срібло» на чемпіонаті світу серед юніорів і молоді з веслування на байдарках та каное в Угорщині.Про це повідомили у Федерації веслування України.Цьогорічні чемпіони Європиіз Запорізької області і волиняниндодали своєї колекції «срібло» чемпіонату світу.Вони лише 0,07 секунди програли бронзовим призерам «дорослого» Євро угорському екіпажу Адольф/ Фейєш."Часові показники на рівні кращих майстрів планети. Напевно, одна з найяскравіших гонок. Українці потужно стартували, вийшли вперед десь на корпус, потім угорці наздогнали, але й тут наш екіпаж знайшов, чим відповісти. Все вирішувалося у фінішному створі, де суперник був трохи швидше", - йдеться у повідомленні.Павло Борсук змагався у категорії молодь на дистанції С-2 1000 метрів.

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