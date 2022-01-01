Волинянин Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное

Волинянин Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Ковельчанин Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу серед юніорів і молоді з веслування на байдарках та каное в Угорщині.

Про це повідомили у Федерації веслування України.

Цьогорічні чемпіони Європи Артем Четвертак із Запорізької області і волинянин Павло Борсук додали своєї колекції «срібло» чемпіонату світу.

Вони лише 0,07 секунди програли бронзовим призерам «дорослого» Євро угорському екіпажу Адольф/ Фейєш.

"Часові показники на рівні кращих майстрів планети. Напевно, одна з найяскравіших гонок. Українці потужно стартували, вийшли вперед десь на корпус, потім угорці наздогнали, але й тут наш екіпаж знайшов, чим відповісти. Все вирішувалося у фінішному створі, де суперник був трохи швидше", - йдеться у повідомленні.

Павло Борсук змагався у категорії молодь на дистанції С-2 1000 метрів.


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Теги: Павло Борсук, спорт
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