На Волині за тиждень сталося 23 пожежі





Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.



За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 23 пожежі (з них 4 випадки горіння трави та сміття), під час пожеж



Здійснили 14 виїздів для виконання аварійно-рятувальних робіт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень на Волині ліквідували 23 пожежі, під час яких врятували людину.Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 23 пожежі (з них 4 випадки горіння трави та сміття), під час пожеж врятували 1 людину. Здійснили 14 виїздів для виконання аварійно-рятувальних робіт.

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