На Волині за тиждень сталося 23 пожежі
Сьогодні, 14:14
За тиждень на Волині ліквідували 23 пожежі, під час яких врятували людину.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 23 пожежі (з них 4 випадки горіння трави та сміття), під час пожеж врятували 1 людину.
Здійснили 14 виїздів для виконання аварійно-рятувальних робіт.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.
За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 23 пожежі (з них 4 випадки горіння трави та сміття), під час пожеж врятували 1 людину.
Здійснили 14 виїздів для виконання аварійно-рятувальних робіт.
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