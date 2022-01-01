На Волині за тиждень сталося 23 пожежі

На Волині за тиждень сталося 23 пожежі
За тиждень на Волині ліквідували 23 пожежі, під час яких врятували людину.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Волинській області.

За минулий тиждень волинські рятувальники ліквідували 23 пожежі (з них 4 випадки горіння трави та сміття), під час пожеж врятували 1 людину.

Здійснили 14 виїздів для виконання аварійно-рятувальних робіт.
На Волині за тиждень сталося 23 пожежі

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Теги: пожежа, Волинь
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