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На війні загинула 28-річна військова з Волині Олена Созонюк

На війні загинула 28-річна військова з Волині Олена Созонюк
На війні з Росією загинула бойовий медик 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олена Созонюк.

Про це у соцмережах повідомляють рідні загиблої. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Відомо, що 28-річна Олена Созонюк із Турійщини загинула 3 вересня на Харківщині.

У неї залишилася 3-річна донечка.

Волонтер Сергій Приходько на своїй сторінці у соцмережі написав:

«Сьогодні плаче небо. Ти обіцяла,що ми зустрінемось в урочищі «Вовчак» після перемоги...Ти однією з перших пішла на Майдан. Потім до війська.. Хоч я і відмовляв тебе всі ці роки… Твоя Оксанка буде пишатись тобою. Дякую, що була всі ці 9 років в моєму житті! Ти приклад саможертовної служби Україні!

Спочивай з Богом, посестро!»

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої!

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Теги: Олена Созонюк, війна, загибель
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