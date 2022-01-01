На війні загинула 28-річна військова з Волині Олена Созонюк

На війні з Росією загинула бойовий медик 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоПро це у соцмережах повідомляють рідні загиблої. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Відомо, що 28-річна Олена Созонюк із Турійщини загинула 3 вересня на Харківщині.У неї залишилася 3-річна донечка.Волонтерна своїй сторінці у соцмережі написав:«Сьогодні плаче небо. Ти обіцяла,що ми зустрінемось в урочищі «Вовчак» після перемоги...Ти однією з перших пішла на Майдан. Потім до війська.. Хоч я і відмовляв тебе всі ці роки… Твоя Оксанка буде пишатись тобою. Дякую, що була всі ці 9 років в моєму житті! Ти приклад саможертовної служби Україні!Спочивай з Богом, посестро!»