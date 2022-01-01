На війні загинула 28-річна військова з Волині Олена Созонюк
Сьогодні, 14:32
На війні з Росією загинула бойовий медик 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Олена Созонюк.
Про це у соцмережах повідомляють рідні загиблої. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що 28-річна Олена Созонюк із Турійщини загинула 3 вересня на Харківщині.
У неї залишилася 3-річна донечка.
Волонтер Сергій Приходько на своїй сторінці у соцмережі написав:
«Сьогодні плаче небо. Ти обіцяла,що ми зустрінемось в урочищі «Вовчак» після перемоги...Ти однією з перших пішла на Майдан. Потім до війська.. Хоч я і відмовляв тебе всі ці роки… Твоя Оксанка буде пишатись тобою. Дякую, що була всі ці 9 років в моєму житті! Ти приклад саможертовної служби Україні!
Спочивай з Богом, посестро!»
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої!
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Про це у соцмережах повідомляють рідні загиблої. Інформацію підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Відомо, що 28-річна Олена Созонюк із Турійщини загинула 3 вересня на Харківщині.
У неї залишилася 3-річна донечка.
Волонтер Сергій Приходько на своїй сторінці у соцмережі написав:
«Сьогодні плаче небо. Ти обіцяла,що ми зустрінемось в урочищі «Вовчак» після перемоги...Ти однією з перших пішла на Майдан. Потім до війська.. Хоч я і відмовляв тебе всі ці роки… Твоя Оксанка буде пишатись тобою. Дякую, що була всі ці 9 років в моєму житті! Ти приклад саможертовної служби Україні!
Спочивай з Богом, посестро!»
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблої!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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