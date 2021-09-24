Вчителі назвали предмети, які гірше засвоюються на дистанційці





Про це свідчать дані опитування педагогів, учнів та їхніх батьків, проведеного Державною службою якості освіти, пише



51% педагогів початкової школи у селі і 42% у місті вказали на погіршення результатів з математики. Такої ж думки 61% вчителів базової школи у селі та 45% у місті.



56% вчителів початкової школи в селі і 33% вчителів у місті, а також 59% педагогів базової та старшої школи у селі та 39% говорять про погіршення рівня знань з іноземної мови.



54% вчителів базової школи у селі та 39% у місті і 63% педагогів старшої школи в селі та 38% у місті говорять про погіршення результатів з хімії.



На думку вчителів, погіршилися результати з української мови, фізики та астрономії.



Серед чинників, які негативно впливають на результати, вчителі насамперед називають відсутність "живого спілкування". Також вони вважають проблемою невміння учнів вчитися самостійно.



Однак більшість педагогів не пов’язують зниження результатів навчання з власною педагогічною діяльністю.



Серед причин, чому діти не могли навчатися або самостійно опрацьовувати матеріал, батьки найчастіше вказували на хворобу, відсутність або погану якість інтернету.



У початковій школі 29% батьків зазначили, що діти не вчилися, бо самостійно не могли підключитися до онлайн-платформ, 20% – перебували у бабусі/дідуся, де немає відповідних умов для навчання, а 13% – не вміють вчитися самостійно.



Більшість учнів зазначили, що під час дистанційки їм не вистачає:



- пояснень від учителів замість самостійного опрацювання;

- презентацій навчального матеріалу, щоб краще зрозуміти тему уроку;

- часу пояснення нових тем.



Також дослідження виявило, що не всі вчителі забезпечені технікою та швидкісним інтернетом для проведення дистанційного навчання.



Педагоги початкової школи ліпше забезпечені робочими комп’ютерами/ноутбуками (85% у містах та 87% у селах), ніж їхні колеги у базовій та старшій школі (67% у містах та 52% у селах).

Не менше, ніж третина учнів у селах не має засобів для навчання онлайн. Учні початкової школи у селах рідше мають власні засоби для навчання (смартфон чи ноутбук/комп’ютер), ніж базової та старшої.



39% молодших школярів та 29% старшокласників користуються гаджетами спільно з батьками або братами і сестрами.



Найпопулярнішим засобом дистанційного навчання для 93% старшокласників є смартфон, для 64% – комп’ютер чи ноутбук.



"Дослідження показало, що освітній процес в умовах дистанційного навчання недостатньо гнучкий та обмежений у видах діяльності", – кажуть у відомстві.



Для дослідження застосовано метод онлайн-анкетування учнів старшої школи, батьків учнів початкової та базової/старшої школи, вчителів початкової та базової/старшої школи, керівників закладів освіти. Опитуванням протягом 18-24 лютого 2022 року охоплено 6581 респондент із 60-ти закладів освіти (1112 учнів, 1540 батьків учнів початкової школи, 1984 батьків базової та старшої школи, 595 вчителів початкової школи, 1298 вчителів базової та старшої школи, 52 керівники закладів освіти).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більше половини вчителів говорять про те, що дистанційне навчання негативно вплинуло на шкільні результати. Діти не повністю засвоюють математику, іноземна мову і хімію.Про це свідчать дані опитування педагогів, учнів та їхніх батьків, проведеного Державною службою якості освіти, пише УП 51% педагогів початкової школи у селі і 42% у місті вказали на погіршення результатів з математики. Такої ж думки 61% вчителів базової школи у селі та 45% у місті.56% вчителів початкової школи в селі і 33% вчителів у місті, а також 59% педагогів базової та старшої школи у селі та 39% говорять про погіршення рівня знань з іноземної мови.54% вчителів базової школи у селі та 39% у місті і 63% педагогів старшої школи в селі та 38% у місті говорять про погіршення результатів з хімії.На думку вчителів, погіршилися результати з української мови, фізики та астрономії.Серед чинників, які негативно впливають на результати, вчителі насамперед називають відсутність "живого спілкування". Також вони вважають проблемою невміння учнів вчитися самостійно.Однак більшість педагогів не пов’язують зниження результатів навчання з власною педагогічною діяльністю.Серед причин, чому діти не могли навчатися або самостійно опрацьовувати матеріал, батьки найчастіше вказували на хворобу, відсутність або погану якість інтернету.У початковій школі 29% батьків зазначили, що діти не вчилися, бо самостійно не могли підключитися до онлайн-платформ, 20% – перебували у бабусі/дідуся, де немає відповідних умов для навчання, а 13% – не вміють вчитися самостійно.Більшість учнів зазначили, що під час дистанційки їм не вистачає:- пояснень від учителів замість самостійного опрацювання;- презентацій навчального матеріалу, щоб краще зрозуміти тему уроку;- часу пояснення нових тем.Також дослідження виявило, що не всі вчителі забезпечені технікою та швидкісним інтернетом для проведення дистанційного навчання.Педагоги початкової школи ліпше забезпечені робочими комп’ютерами/ноутбуками (85% у містах та 87% у селах), ніж їхні колеги у базовій та старшій школі (67% у містах та 52% у селах).Не менше, ніж третина учнів у селах не має засобів для навчання онлайн. Учні початкової школи у селах рідше мають власні засоби для навчання (смартфон чи ноутбук/комп’ютер), ніж базової та старшої.39% молодших школярів та 29% старшокласників користуються гаджетами спільно з батьками або братами і сестрами.Найпопулярнішим засобом дистанційного навчання для 93% старшокласників є смартфон, для 64% – комп’ютер чи ноутбук."Дослідження показало, що освітній процес в умовах дистанційного навчання недостатньо гнучкий та обмежений у видах діяльності", – кажуть у відомстві.Для дослідження застосовано метод онлайн-анкетування учнів старшої школи, батьків учнів початкової та базової/старшої школи, вчителів початкової та базової/старшої школи, керівників закладів освіти. Опитуванням протягом 18-24 лютого 2022 року охоплено 6581 респондент із 60-ти закладів освіти (1112 учнів, 1540 батьків учнів початкової школи, 1984 батьків базової та старшої школи, 595 вчителів початкової школи, 1298 вчителів базової та старшої школи, 52 керівники закладів освіти).

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