Волинському прикордоннику зменшили зарплату за випадковий постріл у колегу





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Відомо, що постраждалий військовий вижив, у нього було кульове поранення живота. Він не наполягав, аби винуватець інциденту отримав суворе покарання. Тож прикордоннику присудили лише рік службового обмеження та зменшили зарплату, оскільки 10% будуть відраховувати в дохід держави.



Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент стався пообіді 4 травня у селі Піща Ковельського району. Перебуваючи біля місцевої зупинки, молодший інспектор прикордонної служби вийняв свій пістолет Макарова, направив його у бік свого колеги і випадково вистрелив. Прикордонник отримав поранення живота: у нього була прострелена печінка.



Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю), яка передбачає максимум до трьох років ув'язнення.



Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав провину та просив суворо не карати. Не наполягав на суворому покаранні й постраждалий колега. Обтяжуючих обставин суд не знайшов.



Відтак суддя Катерина Камінська визнала його винним та призначила рік службового обмеження. Це означає, що за цей час його не можуть підвищити у званні чи за посадою. Крім того, цей рік йому не зарахується у стаж, а з його зарплати відраховуватимуть 10% прибутку в дохід держави. Також чоловік повинен буде оплатити понад 5 тис. грн за експертизи.



Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили прикордонника, який випадково з пістолета підстрелив свого колегу. Злочин він вчинив з необережності на зупинці громадського транспорту в селі Піща Шацької громади.Про це пише ZAXID.NET Відомо, що постраждалий військовий вижив, у нього було кульове поранення живота. Він не наполягав, аби винуватець інциденту отримав суворе покарання. Тож прикордоннику присудили лише рік службового обмеження та зменшили зарплату, оскільки 10% будуть відраховувати в дохід держави.Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, інцидент стався пообіді 4 травня у селі Піща Ковельського району. Перебуваючи біля місцевої зупинки, молодший інспектор прикордонної служби вийняв свій пістолет Макарова, направив його у бік свого колеги і випадково вистрелив. Прикордонник отримав поранення живота: у нього була прострелена печінка.Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю), яка передбачає максимум до трьох років ув'язнення.Допитаний у суді обвинувачений повністю визнав провину та просив суворо не карати. Не наполягав на суворому покаранні й постраждалий колега. Обтяжуючих обставин суд не знайшов.Відтак суддявизнала його винним та призначила рік службового обмеження. Це означає, що за цей час його не можуть підвищити у званні чи за посадою. Крім того, цей рік йому не зарахується у стаж, а з його зарплати відраховуватимуть 10% прибутку в дохід держави. Також чоловік повинен буде оплатити понад 5 тис. грн за експертизи.Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

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