Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр





Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише



"Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", – йдеться у повідомленні.



Однак Ганна Маляр нагадала, що є низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік.



"Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших – ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", – пояснила заступниця міністра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони України робить усе можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомила заступниця міністра оборони України, пише LB.ua "Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", – йдеться у повідомленні.Однак Ганна Маляр нагадала, що є низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік."Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших – ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", – пояснила заступниця міністра.

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