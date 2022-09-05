 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр

Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр
Міністерство оборони України робить усе можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік жінок, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, не було.

Про це в ефірі телемарафону UArazom повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише LB.ua.

"Не відповідає дійсності те, що начебто з 1 жовтня жінки, професії яких є у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тім, що цю норму було відстрочено на рік, ви пам'ятаєте, що минулої осені набули чинності певні норми закону. Станом на сьогодні ситуація така: поки що до 1 жовтня це відстрочка, вона взагалі не діє, а до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня ніякої обов'язкової постановки на облік не було", – йдеться у повідомленні.

Однак Ганна Маляр нагадала, що є низка спеціальностей, які були обов'язковими для постановки на облік.

"Зараз Генштаб має потребу в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: медичні, кухарські, радіоелектроніка. Щодо інших – ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які мотивовані, мають право все-таки ставати на облік, ми не повинні їх цього позбавляти", – пояснила заступниця міністра.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З Херсонщини до Москви окупанти примусово вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування
Сьогодні, 13:45
Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей
Сьогодні, 11:51
Російські війська просуваються до Бахмута зі швидкістю 1 км на тиждень, – британська розвідка
Сьогодні, 11:20
СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох російських генералів
Сьогодні, 10:25
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Херсонщини до Москви окупанти примусово вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування
Сьогодні, 13:45
Волинському прикордоннику зменшили зарплату за випадковий постріл у колегу
Сьогодні, 13:15
Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр
Сьогодні, 13:05
Як уникнути кіберзагрози під час дистанційного навчання: поради волинянам
Сьогодні, 12:50
Зрадника, якого СБУ викрила на передачі позицій «Азова», засудили до 16 років позбавлення волі
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
З Херсонщини до Москви окупанти примусово вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування З Херсонщини до Москви окупанти примусово вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування
Сьогодні, 13:45
Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей
Сьогодні, 11:51
Російські війська просуваються до Бахмута зі швидкістю 1 км на тиждень, – британська розвідка Російські війська просуваються до Бахмута зі швидкістю 1 км на тиждень, – британська розвідка
Сьогодні, 11:20
СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох російських генералів СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох російських генералів
Сьогодні, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Херсонщини до Москви окупанти примусово вивозять дітей, позбавлених батьківського піклування
Сьогодні, 13:45
 0
Волинському прикордоннику зменшили зарплату за випадковий постріл у колегу
Сьогодні, 13:15
 0
Міноборони робить все можливе, щоб обов'язкової постановки жінок на військовий облік з 1 жовтня не було, – Маляр
Сьогодні, 13:05
 0
Як уникнути кіберзагрози під час дистанційного навчання: поради волинянам
Сьогодні, 12:50
 0
Зрадника, якого СБУ викрила на передачі позицій «Азова», засудили до 16 років позбавлення волі
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8