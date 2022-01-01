Зрадника, якого СБУ викрила на передачі позицій «Азова», засудили до 16 років позбавлення волі
Сьогодні, 12:35
Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону «Азов».
Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу.
З початком повномасштабного вторгнення РФ «повернула» його в Україну.
Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові.
Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.
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Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону «Азов».
Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу.
З початком повномасштабного вторгнення РФ «повернула» його в Україну.
Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові.
Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.
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