Зрадника, якого СБУ викрила на передачі позицій «Азова», засудили до 16 років позбавлення волі

Зрадника, якого СБУ викрила на передачі позицій «Азова», засудили до 16 років позбавлення волі
Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрила Служба безпеки. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі за те, що працювали на окупантів.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Серед них – уродженець Києва, який до січня 2021 року передавав своїм російським кураторам інформацію про місцезнаходження корпусів добровольчого батальйону «Азов».

Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу.

З початком повномасштабного вторгнення РФ «повернула» його в Україну.

Він мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник – у Чернігові.

Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника – до 10-ти.

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Теги: Азов, передача інформації, зрадник, суд
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