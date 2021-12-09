На Волині п'яна водійка влетіла в дорожнє огородження. ФОТО

На Волині п'яна водійка влетіла в дорожнє огородження. ФОТО
У Звірові 4 вересня п'яна водійка влетів в дорожнє огородження.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

35-річна водійка Peugeot 208 під час руху була не уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, внаслідок чого здійснила наїзд на дорожнє огородження, яке розділяє смуги для руху, та пошкодила його.

Також у керманички, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці показав результату 3,01 проміле, що в 15 разів перевищує допустиму норму.

На винуватицю автопригоди склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.
На Волині п'яна водійка влетіла в дорожнє огородження. ФОТО
На Волині п'яна водійка влетіла в дорожнє огородження. ФОТО

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Теги: водійка, алкоголь, ДТП, Звірів
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