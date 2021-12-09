На Волині п'яна водійка влетіла в дорожнє огородження. ФОТО

У Звірові 4 вересня п'яна водійка влетів в дорожнє огородження.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.35-річна водійка Peugeot 208 під час руху була не уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, внаслідок чого здійснила наїзд на дорожнє огородження, яке розділяє смуги для руху, та пошкодила його.Також у керманички, поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці показав результату 3,01 проміле, що в 15 разів перевищує допустиму норму.На винуватицю автопригоди склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та інші адміністративні матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.