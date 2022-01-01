Громада на Волині відправила вже 7 авто для військових. ФОТО

Громада на Волині відправила вже 7 авто для військових. ФОТО
Чергове сьоме авто для військових ЗСУ придбала Литовезька громада.

Про це повідомила голова громади Олена Касянчук.

Авто, завантажене домашніми продуктами та необхідними речима, попрямувало в один з підрозділів, де служать українські захисники.

«Дорогі мешканці Литовезької громади, я щиро вдячна кожному з вас за допомогу та підтримку нашим Захисникам.

Завдяки спільним зусиллям та вашій праці нам знову вдалося зібрати все необхідне», – йдеться у дописі.

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Теги: авто для військових, Луцьк
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