Громада на Волині відправила вже 7 авто для військових. ФОТО





Про це повідомила голова громади Олена Касянчук.



Авто, завантажене домашніми продуктами та необхідними речима, попрямувало в один з підрозділів, де служать українські захисники.



«Дорогі мешканці Литовезької громади, я щиро вдячна кожному з вас за допомогу та підтримку нашим Захисникам.



Завдяки спільним зусиллям та вашій праці нам знову вдалося зібрати все необхідне», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергове сьоме авто для військових ЗСУ придбала Литовезька громада.Про це повідомила голова громадиАвто, завантажене домашніми продуктами та необхідними речима, попрямувало в один з підрозділів, де служать українські захисники.«Дорогі мешканці Литовезької громади, я щиро вдячна кожному з вас за допомогу та підтримку нашим Захисникам.Завдяки спільним зусиллям та вашій праці нам знову вдалося зібрати все необхідне», – йдеться у дописі.

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