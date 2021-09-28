В Україні починаються заморозки





Про це повідомляє



"Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні у найближчу добу синоптики вже очікують нічні заморозки на поверхні ґрунту, водночас у частині областей зберігається пожежна небезпека.Про це повідомляє Український гідрометцентр. "Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

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