В Україні починаються заморозки

В Україні починаються заморозки
В Україні у найближчу добу синоптики вже очікують нічні заморозки на поверхні ґрунту, водночас у частині областей зберігається пожежна небезпека.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

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Теги: заморозки, Україна
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