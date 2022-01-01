У Луцьку шахрай видурив у пенсіонерки 5 тисяч доларів

У Луцьку затримали шахрая, який 4 вересня ввечері надурив лучанку літнього віку на 5 тисяч доларів.Про це повідомляють начальник Головного управління Національної поліції у Волинській областіСхема у зловмисника була стандартна: «Ваша донька потрапила в ДТП, потрібні гроші для операції».Довірлива пенсіонерка винесла невідомому всі заощадження.Лише згодом вона зателефонувала до рідних і з’ясувала, що все гаразд.Співробітники управління карного розшуку оперативно вийшли на слід шахрая і буквально кілька хвилин тому затримали його в центрі Луцька.