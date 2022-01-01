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СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох російських генералів

СБУ зібрала докази воєнних злочинів ще двох російських генералів
Служба безпеки завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача східного військового округу РФ генерал-полковника Алєксандра Чайко.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Ще одному воєнному злочинцю – командувачу 2-го армійського корпусу «народної міліції ЛНР» генерал-майору Еседуллі Абачеву повідомлено про підозру.

За даними слідства, Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ.

Очолюючи окупаційне угруповання «схід», він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва.
Щоб уникнути вогневого ураження у ході контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району.

А на стадіоні однієї з місцевих шкіл він вручав своїм підлеглим нагороди за вчинення військових злочинів на Київщині.

На підставі зібраних доказів високопосадовець РФ обвинувачується за:

▪️ ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

▪️ ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки також зібрала беззаперечні докази військових злочинів, вчинених генерал-майором Еседдулою Абачевим. На початку повномасштабного вторгнення його призначили так званим «командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР», який підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу країни-агресора.

Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини.

За вчинення військових злочинів на сході України рішенням вищого керівництва рф йому присвоєно звання «героя Росії» та «героя ЛНР».
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб).

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Теги: Росія, Україна, війна
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