Російські війська просуваються до Бахмута зі швидкістю 1 км на тиждень, – британська розвідка





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни, пише



«Її основними вісями просування на Донбасі залишаються Авдіївка поблизу Донецька та район Бахмута, на 60 кілометрів північніше. Попри те що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили все ще просуваються лише на близько 1 кілометра на тиждень у напрямку Бахмуту», – йдеться в повідомленні.



Відомство вказує на те, що Кремль намагається захопити всю Донецьку область, аби заявити про «звільнення» Донбасу, проте припускає, що армія Росії «неодноразово пропускала терміни досягнення цієї мети».



«Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано виконати це завдання до 15 вересня 2022 року. Війська (РФ – ред.) навряд чи зможуть це зробити, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації», – вважають у розвідці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Основним зусиллям російської армії «майже напевно» лишається наступ на Донбасі.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку країни, пише Радіо Свобода «Її основними вісями просування на Донбасі залишаються Авдіївка поблизу Донецька та район Бахмута, на 60 кілометрів північніше. Попри те що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили все ще просуваються лише на близько 1 кілометра на тиждень у напрямку Бахмуту», – йдеться в повідомленні.Відомство вказує на те, що Кремль намагається захопити всю Донецьку область, аби заявити про «звільнення» Донбасу, проте припускає, що армія Росії «неодноразово пропускала терміни досягнення цієї мети».«Українська влада стверджує, що зараз російським силам наказано виконати це завдання до 15 вересня 2022 року. Війська (РФ – ред.) навряд чи зможуть це зробити, що ще більше ускладнить плани Росії провести референдуми щодо приєднання окупованих територій до Російської Федерації», – вважають у розвідці.

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