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Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей

Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей
Рештки щонайменше двох вбитих окупантами громадян виявили в одному із гаражів Бучі.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили решки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб.

На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.
Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей

"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію «102»", - наголошують у поліції.
Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей
Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей

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Теги: Росія, Україна, війна
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