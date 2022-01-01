Стратили і спалили: у Бучі виявили рештки двох вбитих росіянами людей
Сьогодні, 11:51
Рештки щонайменше двох вбитих окупантами громадян виявили в одному із гаражів Бучі.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили решки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб.
На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.
"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію «102»", - наголошують у поліції.
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Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Під час відпрацювання в гаражному боксі виявили решки спалених людей. Приміщення гаражу також повністю вигоріло. За свідченнями місцевих жителів, під час ворожої окупації російські військові вбили тут кількох мирних осіб.
На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.
"Якщо ви впізнали речі і маєте інформацію про загиблих, телефонуйте на спецлінію «102»", - наголошують у поліції.
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