Поранення дітей у Чернігові на виставці зброї: двом військовослужбовцям повідомили про підозру





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За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).



За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси.



У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців в порядку ст. 208 КПК України.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Чернігові затримали двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці зброї. Їм повідомили про підозру.Про це повідомляють в пресслужбі Офісу Генпрокурора.За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців в порядку ст. 208 КПК України.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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