Поранення дітей у Чернігові на виставці зброї: двом військовослужбовцям повідомили про підозру
Сьогодні, 10:10
В Чернігові затримали двох військовослужбовців, причетних до поранення дітей на виставці зброї. Їм повідомили про підозру.
Про це повідомляють в пресслужбі Офісу Генпрокурора.
За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).
За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.
У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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Про це повідомляють в пресслужбі Офісу Генпрокурора.
За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 414 КК України).
За даними слідства, 3 вересня 2022 року в місті Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п’ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.
У день події правоохоронці затримали двох військовослужбовців в порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
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