300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
Сьогодні, 09:20
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 068 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
РСЗВ – 294 (+0) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 206 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
крилаті ракети – 205 (+2),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
спеціальна техніка – 107 (+1).
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 068 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
РСЗВ – 294 (+0) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 206 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
крилаті ракети – 205 (+2),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
спеціальна техніка – 107 (+1).
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