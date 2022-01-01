 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу

300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 068 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
РСЗВ – 294 (+0) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 206 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
крилаті ракети – 205 (+2),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
спеціальна техніка – 107 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
04 вересень, 20:25
США перекинули до Польщі стратегічний бомбардувальник B-52
04 вересень, 18:24
«Бомжі і голодранці»: окупант розповів про забезпечення «другої армії світу»
04 вересень, 17:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 5 вересня
Сьогодні, 09:12
ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок
Сьогодні, 08:00
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
Сьогодні, 06:12
Схожі новини
ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 4 вересня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на 4 вересня
04 вересень, 21:45
Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
04 вересень, 20:25
США перекинули до Польщі стратегічний бомбардувальник B-52 США перекинули до Польщі стратегічний бомбардувальник B-52
04 вересень, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 5 вересня
Сьогодні, 09:12
 0
ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
 0
Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок
Сьогодні, 08:00
 0
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
Сьогодні, 06:12
 0
Медіа
відео
1/8