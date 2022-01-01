300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:



особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 068 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,

артилерійських систем – 1 157 (+10) од,

РСЗВ – 294 (+0) од,

засоби ППО – 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),

крилаті ракети – 205 (+2),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,

спеціальна техніка – 107 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 068 (+19) од,бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,артилерійських систем – 1 157 (+10) од,РСЗВ – 294 (+0) од,засоби ППО – 156 (+0) од,літаків – 236 (+0) од,гелікоптерів – 206 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),крилаті ракети – 205 (+2),кораблі /катери – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,спеціальна техніка – 107 (+1).

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