Курс валют у Луцьку 5 вересня

Курс валют у Луцьку 5 вересня
5 вересня готівковий курс долара становить 40.62.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.30, а продають - за 40.50.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,55, а купують - за 8,40.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
Сьогодні, 09:20
Курс валют у Луцьку 5 вересня
Сьогодні, 09:12
ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок
Сьогодні, 08:00
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
Сьогодні, 06:12
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 4 вересня Курс валют у Луцьку 4 вересня
04 вересень, 09:20
Курс валют у Луцьку 2 вересня Курс валют у Луцьку 2 вересня
02 вересень, 09:32
Курс валют у Луцьку 1 вересня Курс валют у Луцьку 1 вересня
01 вересень, 09:07
Курс валют у Луцьку 31 серпня Курс валют у Луцьку 31 серпня
31 серпень, 09:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
Сьогодні, 09:20
 0
Курс валют у Луцьку 5 вересня
Сьогодні, 09:12
 0
ЗСУ успішно відбили наступи ворога на двох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:04
 0
Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок
Сьогодні, 08:00
 0
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
Сьогодні, 06:12
 0
Медіа
відео
1/8