Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок

Володимир Смілка розповів про обмеження щодо жінок, які стануть на військовий облік.



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"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, має з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", – сказав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовозобов'язані жінки з 1 жовтня можуть стати на облік. Йдеться про жінок, які здобули фах за 14 спеціальностями. Юрист Міністерства оборонирозповів про обмеження щодо жінок, які стануть на військовий облік.Про це пише Суспільне "Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, має з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", – сказав він.

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