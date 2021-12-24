Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок

Які обмеження діють для військовозобов'язаних жінок
Військовозобов'язані жінки з 1 жовтня можуть стати на облік. Йдеться про жінок, які здобули фах за 14 спеціальностями. Юрист Міністерства оборони Володимир Смілка розповів про обмеження щодо жінок, які стануть на військовий облік.

Про це пише Суспільне.

"Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, має з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік. Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік", – сказав він.

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Теги: жінки, військовий облік
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Коментарі 1
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Хтось щось зрозумів?Можуть,чи мають.Якщо можуть,то вони вже би стали.Тоді до чого 1 жовтня.Просто так ставати,щоби отримати обмеження.Хто там юристи в цьому МО,Маляр...
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