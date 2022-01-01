ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу





Про це



Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.



Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.



Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".



Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі Томиної Балки українські військові знищили склад ворожих боєприпасів, а поблизу села Львове – понтонну переправу.Про це повідомляє оперативне командування "Південь".Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.Переправи через Дніпро і Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

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