Що таке вигорання і як його позбутися

Що таке вигорання і як його позбутися
Вигорання – це синдром, який сигналізує про значну втому організму. Його може спричинити велике навантаження на роботі, ненормований робочий день, зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Про це розповідають у МОЗ.

Коли тривалий час людина почувається демотивованою, втомленою, виснаженою та має низьку ефективність праці, психологи називають такий стан вигоранням. Він не виникає одразу, а формується поступово.

Фахівці наголошують, що вигорання – не те саме, що й стрес на роботі.

«Стрес виникає тоді, коли людина намагається пристосуватися до навантаження, і він не є абсолютно негативним. Вигорання розвивається, коли людині не вдається адаптуватися, а стан стресу продовжується», – пояснюють у МОЗ.

Основні ознаки вигорання: сильна непереборна втома, виснаження, дистанціювання від роботи, цинічне ставлення до неї, відчуття неефективності й знижена професійна самооцінка.

Лікарняний не є розв’язанням проблеми вигорання, якщо людина не має супутніх психічних діагнозів. Варто звернутися до керівника, щоб зменшити навантаження на роботі або домовитись про особливі умови праці.

Якщо вигорання проявляється як частина депресії чи розладу адаптації, людина може потребувати лікування і видачі листка тимчасової непрацездатності.

Як запобігти вигоранню на роботі?

Розділяйте роботу і дозвілля.

Визначайте пріоритет завдань, плануйте роботу заздалегідь.

Піклуйтесь про фізичний стан: активність, здоровий сон і повноцінне харчування.

Підтримуйте здорову комунікацію вдома та на роботі.

Сформуйте власні цілі у кар’єрі та приділяйте час для професійного зростання.

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Теги: вигорання, МОЗ, поради
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