ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині

Президентповідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.Про це йдеться у вечірньому зверненні президента."Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт.Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави", - сказав він.54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти.