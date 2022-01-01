ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині

ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині
Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення двох населених пунктів на півдні України і одного – на Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зверненні президента.

"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт.

Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави", - сказав він.

54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти.


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Теги: ЗСУ, звільнили населені пункти
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