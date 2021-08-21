У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет, постраждали діти. ФОТО
Сьогодні, 17:20
У Чернігові в історичній частині міста, на Валу, 3 вересня біля 13:30 пролунав вибух. На виставці спрацювала бойова зброя, постраждали діти.
Про це пише Суспільне.
Всього травмувалися троє дітей. Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі.
Окрім дітей, травмувалися й дорослі. Вони звернулася за медичною допомогу до лікарів. Є поранення і контузії.
Попередньо, станом на 15:28, відомо про трьох травмованих дорослих.
Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус сказав, що дворічний хлопчик перебуває у важкому стані.
З його слів, наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі.
Разом з тим, пресслужба Чернігівської міської ради повідомляє у своєму Телеграм-каналі, що міськрада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.
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Про це пише Суспільне.
Всього травмувалися троє дітей. Стало відомо, що РПГ тримав і натискав на курок (внаслідок чого зброя і спрацювала) 10-річний хлопчик. Його оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі.
Окрім дітей, травмувалися й дорослі. Вони звернулася за медичною допомогу до лікарів. Є поранення і контузії.
Попередньо, станом на 15:28, відомо про трьох травмованих дорослих.
Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус сказав, що дворічний хлопчик перебуває у важкому стані.
З його слів, наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі.
Разом з тим, пресслужба Чернігівської міської ради повідомляє у своєму Телеграм-каналі, що міськрада не давала дозволу на проведення виставки боєприпасів.
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