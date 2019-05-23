У Луцьку п'яний водій влетів у 2 припарковані автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:10
Сьогодні , 3 вересня, в районі авторинку сталася ДТП. з 3 учасниками.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Керманич автомобіля Opel Astra здійснив наїзд на припарковані транспортні засоби, а саме на авто марки Ford та Hyundai. В результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Винуватець автопригоди пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 33 проміле, що перевищує допустиму норму у 12 разів.
На керманича охоронці правопорядку склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Справу по факту ДТП надалі буде розглядати суд.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Керманич автомобіля Opel Astra здійснив наїзд на припарковані транспортні засоби, а саме на авто марки Ford та Hyundai. В результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
Винуватець автопригоди пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 33 проміле, що перевищує допустиму норму у 12 разів.
На керманича охоронці правопорядку склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Справу по факту ДТП надалі буде розглядати суд.
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Сьогодні, 18:10
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