У Луцьку п'яний водій влетів у 2 припарковані автівки. ФОТО

У Луцьку п'яний водій влетів у 2 припарковані автівки. ФОТО
Сьогодні , 3 вересня, в районі авторинку сталася ДТП. з 3 учасниками.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Керманич автомобіля Opel Astra здійснив наїзд на припарковані транспортні засоби, а саме на авто марки Ford та Hyundai. В результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.
У Луцьку п'яний водій влетів у 2 припарковані автівки. ФОТО

Винуватець автопригоди пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 33 проміле, що перевищує допустиму норму у 12 разів.

На керманича охоронці правопорядку склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Справу по факту ДТП надалі буде розглядати суд.
У Луцьку п'яний водій влетів у 2 припарковані автівки. ФОТО
У Луцьку п'яний водій влетів у 2 припарковані автівки. ФОТО

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Теги: авторинок, Луцьк, ДТП
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