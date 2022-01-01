Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Волинське підприємство, що спеціалізується на виготовленні запчастин та агрегатів для сільського господарства, має намір поставити на потік виготовлення буржуйок.
Про це повідомляє Волинська обласна рада.
Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною у побуті та на полі бою продукцією власного виробництва.
Зокрема, налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більша може обігріти приміщення об’ємом 30 кубічних метрів, а менша розрахована на 20. Тут виготовляють і залізні сковорідки та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботу із виготовлення плитоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають на передову.
«Готуючись до осінньо-зимового сезону, ми не можемо забувати про наших захисників. Якою б складною зима не була для нас, цивільних, найважчою вона буде для тих, хто в бліндажах та окопах за будь-яких погодних умов боронитиме нас від агресора», – зазначив голова облради Григорій Недопад.
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Про це повідомляє Волинська обласна рада.
Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною у побуті та на полі бою продукцією власного виробництва.
Зокрема, налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більша може обігріти приміщення об’ємом 30 кубічних метрів, а менша розрахована на 20. Тут виготовляють і залізні сковорідки та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботу із виготовлення плитоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають на передову.
«Готуючись до осінньо-зимового сезону, ми не можемо забувати про наших захисників. Якою б складною зима не була для нас, цивільних, найважчою вона буде для тих, хто в бліндажах та окопах за будь-яких погодних умов боронитиме нас від агресора», – зазначив голова облради Григорій Недопад.
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