Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО





Про це



Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною у побуті та на полі бою продукцією власного виробництва.



Зокрема, налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більша може обігріти приміщення об’ємом 30 кубічних метрів, а менша розрахована на 20. Тут виготовляють і залізні сковорідки та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботу із виготовлення плитоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають на передову.



«Готуючись до осінньо-зимового сезону, ми не можемо забувати про наших захисників. Якою б складною зима не була для нас, цивільних, найважчою вона буде для тих, хто в бліндажах та окопах за будь-яких погодних умов боронитиме нас від агресора», – зазначив голова облради Григорій Недопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинське підприємство, що спеціалізується на виготовленні запчастин та агрегатів для сільського господарства, має намір поставити на потік виготовлення буржуйок.Про це повідомляє Волинська обласна рада.Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною у побуті та на полі бою продукцією власного виробництва.Зокрема, налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більша може обігріти приміщення об’ємом 30 кубічних метрів, а менша розрахована на 20. Тут виготовляють і залізні сковорідки та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботу із виготовлення плитоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають на передову.«Готуючись до осінньо-зимового сезону, ми не можемо забувати про наших захисників. Якою б складною зима не була для нас, цивільних, найважчою вона буде для тих, хто в бліндажах та окопах за будь-яких погодних умов боронитиме нас від агресора», – зазначив голова облради

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