Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО

Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО
Волинське підприємство, що спеціалізується на виготовленні запчастин та агрегатів для сільського господарства, має намір поставити на потік виготовлення буржуйок.

Про це повідомляє Волинська обласна рада.

Підприємство ще з 2014 року забезпечує бійців буржуйками та іншою необхідною у побуті та на полі бою продукцією власного виробництва.

Зокрема, налагоджено виробництво металевих пічок двох конструкцій. Більша може обігріти приміщення об’ємом 30 кубічних метрів, а менша розрахована на 20. Тут виготовляють і залізні сковорідки та інші пристосування для приготування їжі на вогнищі у польових умовах. Також налагоджено роботу із виготовлення плитоносок та комплектуючих для вогнепальної зброї. Усе це системно передають на передову.
Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО

«Готуючись до осінньо-зимового сезону, ми не можемо забувати про наших захисників. Якою б складною зима не була для нас, цивільних, найважчою вона буде для тих, хто в бліндажах та окопах за будь-яких погодних умов боронитиме нас від агресора», – зазначив голова облради Григорій Недопад.
Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО
Підприємство на Волині поставить на потік виробництво буржуйок. ФОТО

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Теги: Волинь, буржуйки
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