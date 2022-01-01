Волинська клінічна лікарня прийматиме пацієнтів лише за попереднім записом. ВІДЕО

Волинська клінічна лікарня прийматиме пацієнтів лише за попереднім записом. ВІДЕО
З початку вересня на прийом до лікарів у консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні можна потрапити лише за попереднім записом.

Про це розповіла Суспільному завідувачка поліклініки Ніна Яцик.

Щодня поліклініку обласної клінічної лікарні відвідує орієнтовно 300-400 пацієнтів. Запис на прийом дозволяє обрати людині день і час, а поліклініці – уникнути черг, – каже завідувачка Ніна Яцик.

Для прийому за записом пацієнту треба мати електронне направлення від сімейного лікаря.
Волинська клінічна лікарня прийматиме пацієнтів лише за попереднім записом. ВІДЕО

Для запису тут працює чотири телефони: два мобільних і два стаціонарних. Записатися можна щодня, крім вихідних, з 8:00 до 15:00. Протягом серпня у закладі тестували систему, проводили пробний запис до семи спеціалістів, – каже медична реєстраторка Олена Кузьмич.
Волинська клінічна лікарня прийматиме пацієнтів лише за попереднім записом. ВІДЕО

60-тирічний Сергій Оніщук приїхав з села Рудники Луцького району до ендокринолога. Вперше за записом на визначену годину. На прийом, зі слів пенсіонера, записала донька.

"Набагато легше і фізично, і морально, тому що скандали під дверима і негатив від пацієнтів, бо всі приходять з 6:00 і, на жаль, півдня сидять", – говорить лікарка-ендокринологиня Людмила Коренюк.

У консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні працює 36 лікарів. Зі слів лікаря-отоларинголога Олександра Хлопіча, попередній запис на прийом – це полегшення у роботі. Поза чергою приймають лише військовослужбовців та вагітних.

Зі слів завідувачки поліклініки Ніни Яцик, перехідний період від живих черг до прийому за попереднім записом триватиме у поліклініці орієнтовно два місяці.

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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, прийом пацієнтів, запис
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