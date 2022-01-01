Волинська клінічна лікарня прийматиме пацієнтів лише за попереднім записом. ВІДЕО
Сьогодні, 15:49
З початку вересня на прийом до лікарів у консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні можна потрапити лише за попереднім записом.
Про це розповіла Суспільному завідувачка поліклініки Ніна Яцик.
Щодня поліклініку обласної клінічної лікарні відвідує орієнтовно 300-400 пацієнтів. Запис на прийом дозволяє обрати людині день і час, а поліклініці – уникнути черг, – каже завідувачка Ніна Яцик.
Для прийому за записом пацієнту треба мати електронне направлення від сімейного лікаря.
Для запису тут працює чотири телефони: два мобільних і два стаціонарних. Записатися можна щодня, крім вихідних, з 8:00 до 15:00. Протягом серпня у закладі тестували систему, проводили пробний запис до семи спеціалістів, – каже медична реєстраторка Олена Кузьмич.
60-тирічний Сергій Оніщук приїхав з села Рудники Луцького району до ендокринолога. Вперше за записом на визначену годину. На прийом, зі слів пенсіонера, записала донька.
"Набагато легше і фізично, і морально, тому що скандали під дверима і негатив від пацієнтів, бо всі приходять з 6:00 і, на жаль, півдня сидять", – говорить лікарка-ендокринологиня Людмила Коренюк.
У консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні працює 36 лікарів. Зі слів лікаря-отоларинголога Олександра Хлопіча, попередній запис на прийом – це полегшення у роботі. Поза чергою приймають лише військовослужбовців та вагітних.
Зі слів завідувачки поліклініки Ніни Яцик, перехідний період від живих черг до прийому за попереднім записом триватиме у поліклініці орієнтовно два місяці.
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Про це розповіла Суспільному завідувачка поліклініки Ніна Яцик.
Щодня поліклініку обласної клінічної лікарні відвідує орієнтовно 300-400 пацієнтів. Запис на прийом дозволяє обрати людині день і час, а поліклініці – уникнути черг, – каже завідувачка Ніна Яцик.
Для прийому за записом пацієнту треба мати електронне направлення від сімейного лікаря.
Для запису тут працює чотири телефони: два мобільних і два стаціонарних. Записатися можна щодня, крім вихідних, з 8:00 до 15:00. Протягом серпня у закладі тестували систему, проводили пробний запис до семи спеціалістів, – каже медична реєстраторка Олена Кузьмич.
60-тирічний Сергій Оніщук приїхав з села Рудники Луцького району до ендокринолога. Вперше за записом на визначену годину. На прийом, зі слів пенсіонера, записала донька.
"Набагато легше і фізично, і морально, тому що скандали під дверима і негатив від пацієнтів, бо всі приходять з 6:00 і, на жаль, півдня сидять", – говорить лікарка-ендокринологиня Людмила Коренюк.
У консультативній поліклініці обласної клінічної лікарні працює 36 лікарів. Зі слів лікаря-отоларинголога Олександра Хлопіча, попередній запис на прийом – це полегшення у роботі. Поза чергою приймають лише військовослужбовців та вагітних.
Зі слів завідувачки поліклініки Ніни Яцик, перехідний період від живих черг до прийому за попереднім записом триватиме у поліклініці орієнтовно два місяці.
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