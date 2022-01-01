Окупанти обстрілюють Миколавїв: є поранена





Про це Олександр Сенкевич у Telegram.



"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.



Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", - написав він.



За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська в обід 3 вересня обстріляли Миколаїв, одна жінка поранена.Про це повідомив мер Миколаєвау Telegram."Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", - написав він.За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.

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