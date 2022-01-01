Окупанти обстрілюють Миколавїв: є поранена

Окупанти обстрілюють Миколавїв: є поранена
Російські окупаційні війська в обід 3 вересня обстріляли Миколаїв, одна жінка поранена.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.

"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.

Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", - написав він.

За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.

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Теги: Миколаїв, обстріл, Росія
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