Окупанти обстрілюють Миколавїв: є поранена
Сьогодні, 14:12
Російські окупаційні війська в обід 3 вересня обстріляли Миколаїв, одна жінка поранена.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.
"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.
Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", - написав він.
За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.
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Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram.
"Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.
Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку", - написав він.
За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.
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