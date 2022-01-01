На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки

На Волині горів будинок: врятували власника, який отримав опіки
За минулу добу рятувальники підрозділів служби 101 Волині ліквідували дві пожежі в екосистемах, шість випадків пожеж у житловому секторі. Причиною загалом п’яти пожеж стало необережне поводження з вогнем.

Про це інформує ГУ ДСНС області.

Під час пожежі в житловому будинку у селі Бужани Луцького району опіки обох верхніх кінцівок та дихальних шляхів отримав 60-річний власник. Його госпіталізували в реанімаційне відділення Луцької міської клінічної лікарні. Пожежу ліквідували рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини Горохова разом з командою місцевої пожежної охорони з села Бужани.

Через коротке замикання електромережі виникла пожежа в будинку у селі П'ятидні Володимирського району. У селі Білин Ковельського району причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем власника.

Пожежі у господарських спорудах гасили в смт Турійськ, смт Шацьк Ковельського району, місті Ківерці Луцького району. Причиною цих пожеж, імовірно, стало необережне поводження з вогнем.

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Теги: Волинь, пожежа, ДСНС, будинок, чоловік, опіки
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