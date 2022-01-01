Волинь отримала тест-системи, які виявляють вірус мавпячої віспи





Про це



Волинські фахівці досліджуватимуть зразки на виявлення вірусу мавпячої віспи в регіоні. Для цього проведено онлайн-підготовку фахівців епідеміологічного профілю ВОЦКПХ та медичних працівників закладів охорони здоров’я з питань епіднагляду, діагностики та профілактики віспи мавп. Лабораторія має необхідне сучасне обладнання, укомплектована навченими кадрами.



За даними на 1 вересня, в Україні не зафіксували жодного випадку підозри на захворювання мавпячою віспою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь отримала тест-системи, готові до виявлення вірусу мавпячої віспи.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Волинські фахівці досліджуватимуть зразки на виявлення вірусу мавпячої віспи в регіоні. Для цього проведено онлайн-підготовку фахівців епідеміологічного профілю ВОЦКПХ та медичних працівників закладів охорони здоров’я з питань епіднагляду, діагностики та профілактики віспи мавп. Лабораторія має необхідне сучасне обладнання, укомплектована навченими кадрами.За даними на 1 вересня, в Україні не зафіксували жодного випадку підозри на захворювання мавпячою віспою.

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