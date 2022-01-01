У Луцьку затримали п'яного водія таксі: він вийшов з машини і впав. ФОТО

У Луцьку затримали п'яного водія таксі: він вийшов з машини і впав. ФОТО
У Луцьку на вулиці Єршова патрульні спіймали п‘яного водія служби таксі Bolt. Чоловік вийшов з авто та впав на узбіччі.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Як зазначили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області, подія трапилася 2 вересня близько 19:00. Прибувши за адресою виклику, патрульні дізналися від заявника, що той став очевидцем того, як з автомобіля Renault Logan вийшов п'яний водій та впав на землю. Із заявником були присутнi ще два очевидці.

Патрульні встановили, що водій має ознаки алкогольного сп’яніння. Однак чоловік від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння у будь-якому форматі відмовився.

Тож в подальшому на нього склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП.
У Луцьку затримали п'яного водія таксі: він вийшов з машини і впав. ФОТО

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Теги: п'яний водій таксі, Луцьк
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