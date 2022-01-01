ЗСУ знищили понад 49 тисяч російських окупантів





Про це повідомляють дані Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:



– особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 2034 (+25) од,

– бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,

– артилерійських систем – 1134 (+8) од,

– РСЗВ – 293 (+4) од,

– засоби ППО - 153 (+0) од,

– літаків – 235 (+1) од,

– гелікоптерів – 205 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),

– крилаті ракети - 203 (+5),

– кораблі /катери - 15 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,

– спеціальна техніка - 105 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська за добу втратили 25 танків та 37 броньованих машин.Про це повідомляють дані Генштабу.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:– особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,– танків ‒ 2034 (+25) од,– бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,– артилерійських систем – 1134 (+8) од,– РСЗВ – 293 (+4) од,– засоби ППО - 153 (+0) од,– літаків – 235 (+1) од,– гелікоптерів – 205 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),– крилаті ракети - 203 (+5),– кораблі /катери - 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,– спеціальна техніка - 105 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію