ЗСУ знищили понад 49 тисяч російських окупантів

ЗСУ знищили понад 49 тисяч російських окупантів
Російські окупаційні війська за добу втратили 25 танків та 37 броньованих машин.

Про це повідомляють дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:

– особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 2034 (+25) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
– артилерійських систем – 1134 (+8) од,
– РСЗВ – 293 (+4) од,
– засоби ППО - 153 (+0) од,
– літаків – 235 (+1) од,
– гелікоптерів – 205 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
– крилаті ракети - 203 (+5),
– кораблі /катери - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
– спеціальна техніка - 105 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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