ЗСУ знищили понад 49 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 11:30
Російські окупаційні війська за добу втратили 25 танків та 37 броньованих машин.
Про це повідомляють дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:
– особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 2034 (+25) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
– артилерійських систем – 1134 (+8) од,
– РСЗВ – 293 (+4) од,
– засоби ППО - 153 (+0) од,
– літаків – 235 (+1) од,
– гелікоптерів – 205 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
– крилаті ракети - 203 (+5),
– кораблі /катери - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
– спеціальна техніка - 105 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.09:
– особового складу – близько 49050 (+350) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 2034 (+25) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4403 (+37) од,
– артилерійських систем – 1134 (+8) од,
– РСЗВ – 293 (+4) од,
– засоби ППО - 153 (+0) од,
– літаків – 235 (+1) од,
– гелікоптерів – 205 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+11),
– крилаті ракети - 203 (+5),
– кораблі /катери - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 3268 (+21) од,
– спеціальна техніка - 105 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія обстріляла Сумщину з мінометів
Сьогодні, 11:45
ЗСУ знищили понад 49 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 11:30
Курс валют у Луцьку 3 вересня
Сьогодні, 09:38
Медіа