На Волині ДСНС тестуватиме інформування населення про загрози через мобільні
Сьогодні, 10:11
З 7 вересня 2022 року у 17 областях України, зокрема й на Волині, розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку Київстар, Vodafone та lifecell.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Тестування нової системи оповіщення відбуватиметься у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві.
Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:
- швидше отримання сповіщень,
- гнучкість у виборі локацій для інформування,
- наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.
Які переваги нової системи оперативного інформування?
Нова система оперативного інформування використовує технологію Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:
- повідомлення передаються набагато швидше;
- повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації;
- звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах.
Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast».
Що робити у випадку отримання екстреного сповіщення зараз?
На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у зазначених областях для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
Які телефони підтримують ці сповіщення?
Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. У майбутньому ми разом з виробниками смартфонів будуть розширювати перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення.
Як переконатися, що я точно отримуватиму ці сповіщення?
Спочатку перевірте, чи активна ваша SIM-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим «У літаку», то вимкніть його, щоб отримувати сповіщення.
Зверніть увагу на версію операційної системи. Для Android це має бути версія 11 або вище, а для iOS - від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи.
Рекомендуємо перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi).
Як керувати отриманням сповіщень у телефоні?
Отриманням деяких сповіщень можна керувати, вмикати та вимикати. В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi). Вони можуть називатися «Екстрені оповістки» для iPhone, «Надзвичайні загрози» та «Серйозні загрози» для телефонів з ОС Android.
ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.
Якщо звук в налаштуваннях телефону вимкнено, то я почую звук сповіщення?
Так, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.
Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?
ДСНС радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами «Увага всім», які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.
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Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Тестування нової системи оповіщення відбуватиметься у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Києві.
Нова система оперативного інформування працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:
- швидше отримання сповіщень,
- гнучкість у виборі локацій для інформування,
- наявність звукового сигналу навіть якщо звук на смартфоні абонента вимкнено.
Які переваги нової системи оперативного інформування?
Нова система оперативного інформування використовує технологію Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням:
- повідомлення передаються набагато швидше;
- повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації;
- звуковий сигнал про надходження повідомлення буде навіть у тому випадку, якщо звук на телефоні вимкнений, щоб на сповіщення обов’язково звернули увагу та реагували відповідно до інструкцій та порад щодо дій у різних загрозах.
Попри всі вказані переваги, технологія Cell Broadcast має деякі обмеження з боку абонентського обладнання (телефонів) – старі моделі телефонів (до 2019 року випуску) з великою ймовірністю не зможуть приймати оповіщення Сell Broadcast».
Що робити у випадку отримання екстреного сповіщення зараз?
На першому етапі, з 7 вересня, відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у зазначених областях для перевірки роботи системи. Вони не пов’язані із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагають дій зі сторони громадян.
Які телефони підтримують ці сповіщення?
Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно мобільні телефони (смартфони), які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. У майбутньому ми разом з виробниками смартфонів будуть розширювати перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення.
Як переконатися, що я точно отримуватиму ці сповіщення?
Спочатку перевірте, чи активна ваша SIM-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим «У літаку», то вимкніть його, щоб отримувати сповіщення.
Зверніть увагу на версію операційної системи. Для Android це має бути версія 11 або вище, а для iOS - від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи.
Рекомендуємо перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi).
Як керувати отриманням сповіщень у телефоні?
Отриманням деяких сповіщень можна керувати, вмикати та вимикати. В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі «Сповіщення» (Samsung, iPhone, OnePlus), «Звук та вібрація» (Huawei), «Безпека та паролі» (Xiaomi). Вони можуть називатися «Екстрені оповістки» для iPhone, «Надзвичайні загрози» та «Серйозні загрози» для телефонів з ОС Android.
ДСНС переконливо не рекомендує громадянам відключати отримання сповіщень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, про повітряну тривогу, адже від своєчасного отримання цієї інформації може залежати життя людей.
Якщо звук в налаштуваннях телефону вимкнено, то я почую звук сповіщення?
Так, це одна із ключових переваг технології Cell Broadcast над SMS-повідомленням. Гучний сигнал разом із вібрацією буде тривати 15-20 секунд або до моменту вимкнення сповіщення людиною.
Що робити тим, хто не буде отримувати такі сповіщення?
ДСНС радять стежити за іншими системами оповіщення, а саме: за сигналами «Увага всім», які подаються за допомогою електросирен і сигнально-гучномовних пристроїв та отримувати інформацію про надзвичайні ситуації через телебачення та радіомовлення, інформаційні ресурси в мережі Інтернет тощо.
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