Росія обстріляла Сумщину з мінометів





Про це Дмитро Живицький.





"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок розпочався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку", - написав він.



За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 3 вересня російські окупанти обстріляли Сумську область – нарахували 5 мінометних прильотів.Про це повідомляє глава Сумської ОВА"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок розпочався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку", - написав він.За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.

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