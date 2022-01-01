Росія обстріляла Сумщину з мінометів

Росія обстріляла Сумщину з мінометів
Вранці 3 вересня російські окупанти обстріляли Сумську область – нарахували 5 мінометних прильотів.

Про це повідомляє глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.


"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок розпочався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку", - написав він.

За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.

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Теги: Росія, міномети, Сумщина
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