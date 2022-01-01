Росія обстріляла Сумщину з мінометів
Сьогодні, 11:45
Вранці 3 вересня російські окупанти обстріляли Сумську область – нарахували 5 мінометних прильотів.
Про це повідомляє глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок розпочався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку", - написав він.
За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.
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Про це повідомляє глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Ніч сьогодні була тихою. Але ранок розпочався з обстрілу Великописарівської громади, 5 мінометних прильотів о пів на дев'яту ранку", - написав він.
За словами Живицького, жертв та руйнувань немає.
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