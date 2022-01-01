Курс валют у Луцьку 3 вересня
Сьогодні, 09:38
3 вересня готівковий курс долара становить 40.60, продають його за 40.80.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.30, а продають - за 40.50.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,56, а купують - за 8,40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.30, а продають - за 40.50.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,56, а купують - за 8,40.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ЗСУ знищили понад 49 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 11:30
Курс валют у Луцьку 3 вересня
Сьогодні, 09:38
ЗСУ відбивають наступи росіян на кількох напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:07
Медіа