Луцьк бере участь у всеукраїнському конкурсі міст: як проголосувати





Про це



«Місто України» – національний всеукраїнський проєкт, спрямований на вибір найбільш значущого, впізнаваного і символічного українського міста, за допомогою голосування інтернет-користувачів.



З усіх найбільших населених пунктів України належить обрати місто, яке володіє неповторною історичною і культурною спадщиною, і гідне стати національним символом.



На проєкті представлено безліч цікавих відомостей про історію та культуру міст, зібрані унікальні фотографії та опис найвідоміших пам'яток і пам'ятників української архітектури. Про Луцьк можна прочитати за



Підсумки голосування підведуть 30 грудня 2022 року на 13:00 за київським часом.



До слова, минулого року Луцьк посів десяте місце. Переміг Івано-Франківськ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України у 2022 році на проєкті «Місто України – національний вибір», в якому може взяти участь кожен охочий.Про це пише Район. Луцьк.«Місто України» – національний всеукраїнський проєкт, спрямований на вибір найбільш значущого, впізнаваного і символічного українського міста, за допомогою голосування інтернет-користувачів.З усіх найбільших населених пунктів України належить обрати місто, яке володіє неповторною історичною і культурною спадщиною, і гідне стати національним символом.На проєкті представлено безліч цікавих відомостей про історію та культуру міст, зібрані унікальні фотографії та опис найвідоміших пам'яток і пам'ятників української архітектури. Про Луцьк можна прочитати за посиланням Підсумки голосування підведуть 30 грудня 2022 року на 13:00 за київським часом.До слова, минулого року Луцьк посів десяте місце. Переміг Івано-Франківськ.

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