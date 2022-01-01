Луцьк бере участь у всеукраїнському конкурсі міст: як проголосувати
Сьогодні, 08:18
Стартувало голосування за вибір найпривабливішого і впізнаваного міста України у 2022 році на проєкті «Місто України – національний вибір», в якому може взяти участь кожен охочий.
Про це пише Район. Луцьк.
«Місто України» – національний всеукраїнський проєкт, спрямований на вибір найбільш значущого, впізнаваного і символічного українського міста, за допомогою голосування інтернет-користувачів.
З усіх найбільших населених пунктів України належить обрати місто, яке володіє неповторною історичною і культурною спадщиною, і гідне стати національним символом.
На проєкті представлено безліч цікавих відомостей про історію та культуру міст, зібрані унікальні фотографії та опис найвідоміших пам'яток і пам'ятників української архітектури. Про Луцьк можна прочитати за посиланням.
Підсумки голосування підведуть 30 грудня 2022 року на 13:00 за київським часом.
До слова, минулого року Луцьк посів десяте місце. Переміг Івано-Франківськ.
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Про це пише Район. Луцьк.
«Місто України» – національний всеукраїнський проєкт, спрямований на вибір найбільш значущого, впізнаваного і символічного українського міста, за допомогою голосування інтернет-користувачів.
З усіх найбільших населених пунктів України належить обрати місто, яке володіє неповторною історичною і культурною спадщиною, і гідне стати національним символом.
На проєкті представлено безліч цікавих відомостей про історію та культуру міст, зібрані унікальні фотографії та опис найвідоміших пам'яток і пам'ятників української архітектури. Про Луцьк можна прочитати за посиланням.
Підсумки голосування підведуть 30 грудня 2022 року на 13:00 за київським часом.
До слова, минулого року Луцьк посів десяте місце. Переміг Івано-Франківськ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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