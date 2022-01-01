Українські воїни знищили за добу шість ворожих складів із боєприпасами

Українські воїни знищили за добу шість ворожих складів із боєприпасами
Українські захисники протягом 2 вересня знищили шість складів боєприпасів російських окупантів, три їхні бази та один штаб. Ідеться про Запорізьку, Луганську, Херсонську та Харківську області.

Про це інформує ТСН із посиланням на телеграм-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

"Протягом доби було демілітаризовано 6 складів БК, 3 бази і 1 штаб/КП русні", – йдеться в заяві.

Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:

• Мелітополь, Запорізька область. Знищені ворожі склад боєприпасів та база;
• Кремінна, Луганська область. Уточнюється;
• Високопілля (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;
• Балаклія, Харківська область. Знищений КП/штаб;
• Ізюмський район, Харківська область. Знищена база;
• Олешки (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;
• Нова Каховка (район), Херсонська область. Знищені склад боєприпасів та база;
• Козацьке, Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;
• Токмак, Запорізька область. Знищений склад боєприпасів.

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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