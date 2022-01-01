Українські воїни знищили за добу шість ворожих складів із боєприпасами





Про це



"Протягом доби було демілітаризовано 6 складів БК, 3 бази і 1 штаб/КП русні", – йдеться в заяві.



Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:



• Мелітополь, Запорізька область. Знищені ворожі склад боєприпасів та база;

• Кремінна, Луганська область. Уточнюється;

• Високопілля (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;

• Балаклія, Харківська область. Знищений КП/штаб;

• Ізюмський район, Харківська область. Знищена база;

• Олешки (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;

• Нова Каховка (район), Херсонська область. Знищені склад боєприпасів та база;

• Козацьке, Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;

• Токмак, Запорізька область. Знищений склад боєприпасів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники протягом 2 вересня знищили шість складів боєприпасів російських окупантів, три їхні бази та один штаб. Ідеться про Запорізьку, Луганську, Херсонську та Харківську області.Про це інформує ТСН із посиланням на телеграм-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами"."Протягом доби було демілітаризовано 6 складів БК, 3 бази і 1 штаб/КП русні", – йдеться в заяві.Так, демілітаризація ворога відбулася в таких локаціях:• Мелітополь, Запорізька область. Знищені ворожі склад боєприпасів та база;• Кремінна, Луганська область. Уточнюється;• Високопілля (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;• Балаклія, Харківська область. Знищений КП/штаб;• Ізюмський район, Харківська область. Знищена база;• Олешки (район), Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;• Нова Каховка (район), Херсонська область. Знищені склад боєприпасів та база;• Козацьке, Херсонська область. Знищений склад боєприпасів;• Токмак, Запорізька область. Знищений склад боєприпасів.

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