На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО

На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО
На автомобільній дорозі зі статусом регіональної Р-15 Ковель – Володимир – Червоноград – Жовква нанесли горизонтальну дорожню розмітку на ділянці сполученням м.Ковель – с.Верба.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області у фейсбуці.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року на автошляху Р-15 стартував ремонт на двох об’єктах, загальною протяжністю понад 17 км на ділянці, що пролягає від міста Ковеля до селища Турійськ, торік вдалось відновити у вирівнюючому шарі понад 15 км дороги.
Завершення робіт з влаштування першого шару асфальту, а також фінішне асфальтування планували провести цьогоріч. У планах поточного року було й відновлення сусідньої ділянки від смт.Турійськ до с.Верба. На жаль, у зв’язку зі збройною агресією Росії усі ремонти довелось поставити на паузу. Аби цей відтинок шляху був безпечним для водіїв та пішоходів на замовлення Служби автомобільних доріг у Волинській області проведено роботи з нанесення та поновлення розмітки по осі проїзної частини та на пішохідних переходах.

Дорожню розмітку на пішохідних переходах поновлено на автошляху Р-15 і в межах міста Нововолинська.

Роботи виконували підрядні підприємства ПрАТ «Ковельське ШБУ № 63» та ТОВ «ТБД».

На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО
На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО
На волинській трасі – нова розмітка. ФОТО

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Теги: Дорога, Волинь, дорожня розмітка
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