Перші заморозки: якої погоди очікувати українцям найближчими днями





Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, чого очікувати від погоди в Україні цього тижня. Своїм прогнозом вона поділилася у



"Цієї ночі вже спостерігалися слабкі-слабкі заморозки на ґрунті, тобто на висоті 2 сантиметри, мінус 1 - мінус 2 градуси. Це на півночі України, по північному кордоні", - зазначила Голеня.



Синоптикиня вважає, що наступної ночі заморозки на ґрунті, нехай і слабкі, можуть спостерігатися на півночі Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 1-2 градусів тепла. Однак незабаром нічна температура підвищиться. Це відбудеться за рахунок того, що з'явиться хмарність з південно-західного боку.



Однак очікувати сильного потепління не варто. Найближчими днями в Україні прогнозується суха погода, зазначила Голеня. Тому температура вночі знижуватиметься. Все зміниться з приходом дощів. Після цього температура вдень підніматиметься до 20 градусів.



"Дощі будуть після 8-9 вересня. А до цього часу буде суха антициклональна погода. Тому вночі, якщо буде прояснюватися, буде прохолодно, близько 10 градусів тепла", - розповіла Голеня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До України прийшли перші заморозки на ґрунті. Їх зафіксували в ніч проти 2 вересня в північних регіонах.Заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентрурозповіла, чого очікувати від погоди в Україні цього тижня. Своїм прогнозом вона поділилася у коментарі для "РБК-Україна"."Цієї ночі вже спостерігалися слабкі-слабкі заморозки на ґрунті, тобто на висоті 2 сантиметри, мінус 1 - мінус 2 градуси. Це на півночі України, по північному кордоні", - зазначила Голеня.Синоптикиня вважає, що наступної ночі заморозки на ґрунті, нехай і слабкі, можуть спостерігатися на півночі Чернігівської та Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 1-2 градусів тепла. Однак незабаром нічна температура підвищиться. Це відбудеться за рахунок того, що з'явиться хмарність з південно-західного боку.Однак очікувати сильного потепління не варто. Найближчими днями в Україні прогнозується суха погода, зазначила Голеня. Тому температура вночі знижуватиметься. Все зміниться з приходом дощів. Після цього температура вдень підніматиметься до 20 градусів."Дощі будуть після 8-9 вересня. А до цього часу буде суха антициклональна погода. Тому вночі, якщо буде прояснюватися, буде прохолодно, близько 10 градусів тепла", - розповіла Голеня.

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