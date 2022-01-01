У керівника ДСНС Волині – новий заступник. ФОТО





Про це



На нараді за участю начальника ГУ ДСНС у Волинській області генерал-майора служби цивільного захисту Володимира Грушовінчука та співробітниками апарату представили новопризначеного заступника начальника ГУ ДСНС області полковника служби цивільного захисту Василя Оліферчука (призначений наказом ДСНС України № 509 від 1 вересня 2022 року, до цього він обіймав посаду начальника Луцького районного управління ДСНС у Волинській області).



Олександр Чекригін провів також службову нараду із співробітниками наглядового блоку. Він подякував кожному за якісне виконання посадових обов’язків, високу професійність та принциповість у вирішенні службових питань щодо нагляду та контролю за станом пожежної, техногенної безпеки на об’єктах, в установах і закладах на території Волині.



Особливу увагу на нараді приділили питанням забезпечення належних безпечних умов навчання у закладах освіти, необхідності постійного контролю цього питання та безпосередній участі співробітників служби 101 у навчальному процесі дітей основам безпеки з врахуванням викликів сьогодення.



З особовим складом обговорили шляхи покращення службової діяльності, пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, створення аналітичних матеріалів та ефективних електронних продуктів відповідно до вимог часу для покращення рівня цивільного захисту, взаєморозуміння фахівців ДСНС із органами влади, суб’єктами господарювання в цій сфері тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ГУ ДСНС області відбулась робоча зустріч з директором Департаменту запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС України полковником служби цивільного захисту Олександром Чекригіним.Про це інформують у пресслужбі відомства.На нараді за участю начальника ГУ ДСНС у Волинській області генерал-майора служби цивільного захистута співробітниками апарату представили новопризначеного заступника начальника ГУ ДСНС області полковника служби цивільного захисту Василя Оліферчука(призначений наказом ДСНС України № 509 від 1 вересня 2022 року, до цього він обіймав посаду начальника Луцького районного управління ДСНС у Волинській області).Олександр Чекригін провів також службову нараду із співробітниками наглядового блоку. Він подякував кожному за якісне виконання посадових обов’язків, високу професійність та принциповість у вирішенні службових питань щодо нагляду та контролю за станом пожежної, техногенної безпеки на об’єктах, в установах і закладах на території Волині.Особливу увагу на нараді приділили питанням забезпечення належних безпечних умов навчання у закладах освіти, необхідності постійного контролю цього питання та безпосередній участі співробітників служби 101 у навчальному процесі дітей основам безпеки з врахуванням викликів сьогодення.З особовим складом обговорили шляхи покращення службової діяльності, пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, створення аналітичних матеріалів та ефективних електронних продуктів відповідно до вимог часу для покращення рівня цивільного захисту, взаєморозуміння фахівців ДСНС із органами влади, суб’єктами господарювання в цій сфері тощо.

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