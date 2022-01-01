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«Важкої техніки нема, на своїх бляшанках ми не проїдем»: окупант розповів, чому «друга армія світу» не йде в наступ

«Важкої техніки нема, на своїх бляшанках ми не проїдем»: окупант розповів, чому «друга армія світу» не йде в наступ
Військові РФ скаржаться на втрату важкої техніки. На "консервних банках", що залишилися в них, вони не можуть йти в наступ.

Про це свідчить телефонна розмова окупантів, яку 2 вересня оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові загарбник нарік, що війська РФ давно б атакували Збройні сили України, якби вони мали необхідну техніку (щоб прослухати аудіо, доскрольте новину до кінця).

"Тут просто вже сил немає ніх**, сили-то є, але ми б давно їх уже вибили, але в нас бачиш, техніки ніх** немає, а на своїх консервних банках ми х** проїдемо, нас прош'ють як нех** співати", – заявив окупант.

За його словами, армії агресора слід прориватися на важкій техніці, проте її знищили українські захисники.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!




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Теги: ГУР, розвідка, перехоплена розмова, окупанти
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